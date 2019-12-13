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13 Aralık 2019 - 08:00,

Aleyna Tilki'den pop dünyasını kızdıracak sözler

Aleyna Tilki, Hande Yener’in “Rap, popu öldürdü” çıkışı hakkında konuştu: “Pop müziğin sorunu yaratıcılık.”

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1BEN DE RAP YAPACAĞIM

BEN DE RAP YAPACAĞIM

Önceki gün Kuruçeşme’de görüntülenen Aleyna Tilki, Hande Yener’in “Rap, pop müziği öldürdü” açıklamasıyla ilgili sorulara “Bence rap popu öldürmedi. Popçular şarkı yapmadı. Yapanlar da hit şarkı çıkaramadı” diye yanıt verdi.

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Genç şarkıcı şöyle devam etti: “Biraz özensiz davranmaya başladı bazı abiler, ablalar. O yüzden rap’çiler özgürce üretim yaptılar. Genç kafalar yaratıcı hamleler yapınca böyle oldu. Pop müziğin sorunu yaratıcılık. Ben de rap yapacağım, çok seviyorum.”

3YURTDIŞI VİZYONU LAZIM

YURTDIŞI VİZYONU LAZIM

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden WarnerMusic’le anlaşma imzalayan Aleyna Tilki, daha önce yurtdışında albüm çıkaran sanatçıların başarılı olamamaları hakkında ne düşündüğü sorusuna da yanıt verdi.

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“Ben bu işi Amerikalılarla yapıyorum. Türk olmak çok büyük değer ama yurtdışı vizyonu da gerekli. Warner Music gibi bir şirketle anlaşan ilk kişi benim ve ben muhteşem Türk kültürünü yurtdışında da değerli kılmak istiyorum.”

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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