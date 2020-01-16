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Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 08:00, /

Aleyna tarzı!

DJ Mahmut Orhan, 27’nci yaşını önceki gece Asmalımescit’teki Kastel adlı mekanda kutladı. Partiye Aleyna Tilki ve Edis de katıldı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Gece olmasına rağmen güneş gözlüğü takan Aleyna Tilki, çıkışta mekan önünde bekleyen aracını bulmakta zorlandı. Genç şarkıcıyı aracına muhabirler yönlendirdi.

2İYİ Kİ ASKERE GİTMİŞİM

İYİ Kİ ASKERE GİTMİŞİM

Vatani görevini İskenderun’da tamamlayan Edis de askerlikle ilgili sorular üzerine “Enteresandı. Arkadaşlarım çok ilgi gösterdiği için mutlu oldum. İyi ki askere gitmişim” dedi.

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Mahmut Orhan, doğum günü partisine hediyesiyle gelen Edis’e sarılarak teşekkür etti.

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Mekan çıkışı objektiflere yansıyan Aleyna Tilki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyan bir ayakkabı üstüne mini bir etek tercih eden Tilki, pembe gözlükleriyle dikkat çekti.

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Partiye başta Edis olmak üzere Derya Uluğ, Ersay Üner gibi çok sayıda ünlü isim de katıldı.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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