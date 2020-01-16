Aleyna tarzı!

Gece olmasına rağmen güneş gözlüğü takan Aleyna Tilki, çıkışta mekan önünde bekleyen aracını bulmakta zorlandı. Genç şarkıcıyı aracına muhabirler yönlendirdi.Vatani görevini İskenderun’da tamamlayan Edis de askerlikle ilgili sorular üzerine “Enteresandı. Arkadaşlarım çok ilgi gösterdiği için mutlu oldum. İyi ki askere gitmişim” dedi. Mahmut Orhan, doğum günü partisine hediyesiyle gelen Edis’e sarılarak teşekkür etti.Mekan çıkışı objektiflere yansıyan Aleyna Tilki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyan bir ayakkabı üstüne mini bir etek tercih eden Tilki, pembe gözlükleriyle dikkat çekti.Partiye başta Edis olmak üzere Derya Uluğ, Ersay Üner gibi çok sayıda ünlü isim de katıldı.