Alanını seç, oyununa geç! 2. İstanbul Tiyatro Festivali bugün başlıyor
İstanbul Tiyatro Festivali, ‘Tiyatro bir kez yaşanır’ sloganıyla bu yıl 22’nci kez perde açıyor. Yurtdışı ve Türkiye’den 24 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 52 gösterisi bugün itibariyle 4 Aralık’a kadar bizi bekliyor. Okuma tiyatroları, söyleşiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları, ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinliklerin de olacağı program hayli zengin. Peki ama hangisine gideceğiz? Festival Direktörü Leman Yılmaz, Hürriyet Cumartesi okurları için seçti.
İstanbul Tiyatro Festivali, ‘Tiyatro bir kez yaşanır’ sloganıyla bu yıl 22’nci kez perde açıyor. Yurtdışı ve Türkiye’den 24 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 52 gösterisi bugün itibariyle 4 Aralık’a kadar bizi bekliyor. Okuma tiyatroları, söyleşiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları, ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinliklerin de olacağı program hayli zengin. Peki ama hangisine gideceğiz? Festival Direktörü Leman Yılmaz, Hürriyet Cumartesi okurları için seçti.
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