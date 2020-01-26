AKUT Güvendeyim uygulaması nedir? Güvendeyim uygulaması nasıl indirilir?
Türkiye’nin ana gündemi haline gelen deprem haberleri ardından AKUT Güvendeyim uygulaması rağbet görmeye başladı. AKUT tarafından geliştirilen 'güvendeyim' uygulaması meydana gelen deprem veya diğer doğal afetlerin ardından yakınlarınıza güvende olduğunuzu bildirmenizi sağlıyor. Peki, AKUT Güvendeyim uygulaması nedir? Güvendeyim uygulaması nasıl indirilir?
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Güvendeyim uygulaması sevdiğiniz ya da size ulaşmasını sağlamak istediğiniz 5 kişinin telefonunu uygulamaya tanımlıyorsunuz. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında tanımladığınız 5 kişiye, olası bir afet durumunda kısa mesaj gönderiliyor çünkü bir afet durumunda baz istasyonları yoğunluktan dolayı, kapasitelerinin çok üstüne çıktığı için çalışamıyor. Kısa mesaj bu durumda daha hızlı gidiyor. Peki, güvendeyim uygulaması nasıl kullanılır?
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Peki, AKUT Güvendeyim uygulaması nedir? Güvendeyim uygulaması nasıl indirilir?
Güvendeyim uygulaması ile güvende olduğunuzu konum bilgisi ile SMS olarak bildirin.
Güvendeyim uygulaması ayarlar bölümünden belirlediğiniz en fazla 5 telefon numarasına uygulamanın ana ekranındaki Güvendeyim butonuna bastığınızda telefonunuzun GPS servisi üzerinden aldığı konumunuzu telefonunuz SMS sistemi üzerinden belirttiğiniz kişilere gönderir. Aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da uygulamaya eklemenizi öneririz.
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Bu işlem standart SMS tarifeniz üzerinden operatörünüz tarafından ücretlendirilmektedir. GPS servisi üzerinden konumunuzun alınması telefonunuzun marka modeli ile bulunduğunuz ortama göre uzun ya da kısa sürebilir.
Güvendeyim uygulaması, uygulamayı yükledikten sonra internete ihtiyaç duymaz. SMS gönderim hakkınız olması yeterlidir.
Ayrıca Deprem, Sel ve Yangın konularındaki bazı temel bilgilere yine uygulamanın menüsü üzerinden ulaşabilirsiniz.