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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19 Ocak 2020 - 13:08, /

Akılalmaz soygun! Lüks ciple dükkana dalıp...

İngiltere'de hırsızlar lüks ciple mücevher dükkanına girip, ellerindeki çekiçlerle vitrinleri kırarak soygun yaptılar. Polis soygunun görüntülerini yayınladı.

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İngilterenin başkenti Londra'da 3 kişiden oluşan kasklı hırsızlar, ciple mücevher dükkanına girdiler.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 kişiden oluşan kasklı hırsızlar, ciple mücevher dükkanına girdi.

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İş yerinde bulunan kimseye çarpmayan hırsızlar, araçtan inerek ellerindeki çekiçlerle vitrin camlarını kırıp, mücevherleri çaldı.

4YAKALANDILAR

YAKALANDILAR!

Çevrede bulunan kişilerce yakalanan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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10 yıl hapis cezası alan hırsızların gerçekleştirdiği soygun anı polis tarafından yayınlandı.

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Açıklama yapan polis Büyük bir şans eseri dükkanda kimse yaralanmadı dedi.

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İşte o soygundan görüntüler...

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