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    Akçakale'de roketli saldırı

    Telabyad’da bulunan teröristler tarafından Akçakale ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi. Sınırı aşan ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir eve isabet eden roket, hasara neden oldu. Paniğe yol açan saldırının ardından evde bulunan Suriye uyruklu aile tahliye edilirken, güvenlik güçleri de önlem aldı. Saldırı sonrası teröristlerin roketi ateşlediği bölge ise sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alınarak imha edildi. Öte yandan Telabyad ilçe merkezinin dış mahallelerinde silah sesleri duyulmaya başladı.

    DHA
    13.10.2019 - 11:11 | Son Güncelleme:
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    Etiketler: sivil , son dakika haberler

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