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    Haberler >Gündem>Akar: Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil

    Akar: Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar ve Komutanların Harekat Merkezi’ndeki çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Bakan Akar, "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor." dedi.

    AA
    12.10.2019 - 10:13 | Son Güncelleme:
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    Akar: Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değilNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler

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