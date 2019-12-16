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Magazin
16 Aralık 2019 - 08:00,

Ajda Pekkan Bostancı'yı salladı

Ajda Pekkan önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. Süperstar, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Konserde Ajda Pekkan, 1964 yılında Ayhan Işık, Sadri Alışık, Öztürk Serengil ve Süleyman Turan’la oynadıkları filmle aynı adı taşıyan “Milyonzade” şarkısını da seslendirdi.

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Uzun süre alkışlanan şarkıdan sonra seyirciye seslenen Pekkan, “2019 yılının son konseri bu. 2020 hepimizin hayallerine kavuştuğu bir yıl olsun. Benim hayat mottom sevgidir, iyi insan olabilmektir” dedi.

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Ajda Pekkan, Züleyha Kuru’nun imzasını taşıyan ve mayoyu anımsatan bir kostümle sahneye çıktı.

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Yoksul insanlara gerçek kimliğini açıklamadan yardım eden Orhan’la kimsesiz büyümüş Leyla’nın öyküsünü konu alan 1964 yapımı “Milyonzade” filminde Öztürk Serengil, Ayhan Işık, Ajda Pekkan ve Sadri Alışık başroldeydi.

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Ajda Pekkan konserini yüzlerce kişi izledi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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