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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19 Kasım 2019 - 01:54,

AirPods Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte merak edilen her şey

Apple, ikinci nesil AirPods'un ardından bu kez sürpriz bir hamleyle yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods Pro'yu duyurdu.

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Apple, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro serisi telefonlarının ardından bu kez büyük bir sürpriz yaptı ve AirPods Pro adında yepyeni bir ürün tanıttı. Cihaz Türkiye'de de satışa çıktı!

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Son olarak AirPods 2 ile kullanıcılarının karşısına çıkan Apple'ın AirPods Pro isimli bu yeni ürünün diğerlerinde bulunmayan çok önemli bir özelliği var.

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AirPods Pro takısından da anlaşılabileceği üzere standart AirPods'tan farklı olarak yeni özelliklere sahip olan AirPods Pro'nun en önemli özelliği ise "Aktif Gürültü Engelleme" teknolojisi.

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Bu teknoloji sayesinde artık sesinizi karşı tarafa çok daha net bir şekilde iletebileceksiniz. Yani gürültülü bir ortamda (örneğin yolda) telefonda konuşurken etrafınızda gürültü olsa dahi sesinizi akıcı bir şekilde karşı tarafa ulaştırabileceksiniz.

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Kulaklıkların dikkat çeken bir başka özelliği ise tasarım tarafında... Kulağa daha iyi oturan AirPods Pro'nun kulağınızdan düşme olasılığı artık daha düşük ve kulağa daha iyi oturduğundan sesi daha iyi alıyorsunuz.

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Tasarım değişikliğine paralel olarak AirPods Pro'nun şarj kasası da diğer modellere kıyasla daha geniş bir yapıda.

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Yeni kulaklıklar yumuşak ve esnek silikon kulakiçi parçasına sahip. Ayrıca kulaklıkta suya ve tere karşı dayanıklılık özelliği var. Basın açıklamasına göre çift mikrofonlu bir sistem kullanılan kulaklık, ses sinyallerini saniyede 200 defa uygun şekilde düzenliyor.

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AirPods Pro’lar, 5 saate kadar kullanım süresine sahip olacak. Bu süre boyunca Aktif Gürültü Engelleme özelliği aktif olarak kullanım durumunda ise 4,5 saate, konuşma durumunda ise 3,5 saate düşecek.

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Kablosuz şarjlı kılıf ise 24 saatten fazla dinleme ve 18 saatten fazla konuşma süresi sağlayacak.

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Yeni Şeffaflık modu ise dışarıdan gelen sesleri kullanıcılar ne kadar duymak istiyorsa o kadar duyabilecek. Güç sensörü de şarkıları çalmayı, durdurmayı ve geçmeyi mümkün kılacak. Ayrıca bu sistemle aramalar cevaplanabilecek.

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2. nesil AirPods modelinde de kullanılan H1 çipini kullanan AirPods Pro, Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisini kullanıyor.

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AirPods Pro, yurt dışında 30 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak. Ürünün fiyatları da belli oldu.

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ABD’de 249 dolara satışa çıkan kulaklık, ülkemizde ise 1899 TL’ye satışa sunulmuş durumda.

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA) /