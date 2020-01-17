Ailesini korumak için öyle bir işe kalkıştı ki!

Dünyanın en göz önünde ailesinin damadı olan Kanye West, şimdi de ailesini korumak için ilginç bir girişimde bulundu. Kim Kardashian ile evli olan West, ailesinin güvende olması içinh 15 milyon dolar harcayacağı bir inşaata kalkıştı.
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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ABD basınında yer alan haberlere göre West, karısı ve dört çocuğunun güvenliği için bir sığınak inşa ettiriyor. Wyoming'de inşa edilecek bu sığınak için West'in 15 milyon doları gözden çıkardığı da ileri sürüldü. Kanye West'in inşa ettireceği sığınağın her tür lüks donanıma sahip olacağı da ileri sürülüyor.
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Kanye West'in böyle bir girişimde bulunmasının nedenlerinden birinin de Karısı Kim Kardashian'ın Paris'te uğradığı soygun olduğu söyleniyor.
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Moda haftası için Paris'te bulunduğu sırada Kardashian'ın kaldığı lüks apartmana giren silahlı beş kişi yıldızı bağlamıştı.O gece ölümden dönen Kardashian'ın 10 milyon dolar değerinde takısı çalınmıştı.
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Kardashian, Paris Moda Haftası'nın bitimini bile beklemeden apar topar özel jetiyle evine dönmüştü.
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Kim Kardashian ve Kanye West, 2014 yılında evlendi. Çiftin ikisi kız ikisi erkek dört tane çocuğu bulunuyor. Basında "Kimye" adıyla anılan çiftin en küçük iki çocuğu taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.