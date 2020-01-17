Ailesini korumak için öyle bir işe kalkıştı ki!

ABD basınında yer alan haberlere göre West, karısı ve dört çocuğunun güvenliği için bir sığınak inşa ettiriyor. Wyoming'de inşa edilecek bu sığınak için West'in 15 milyon doları gözden çıkardığı da ileri sürüldü. Kanye West'in inşa ettireceği sığınağın her tür lüks donanıma sahip olacağı da ileri sürülüyor.