Ailesini bozuk patates gibi çöpe attı

"Düğününe ailesinden sadece bir tek kişi, annesi katıldı. Ailesini bozulmuş patates gibi bir kenara attı." Bu sözler İngiliz kraliyet ailesine gireceğinin açıklandığı ilk günden beri halkı ikiye bölen Meghan Markle için ünlü televizyoncu ve gazeteci Piers Morgan tarafından sarf edildi.
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