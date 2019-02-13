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Ailesini bozuk patates gibi çöpe attı

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini hakkında en ağır yorumu o yaptı.

Hürriyet Haber
13.02.2019 - 13:14 | Son Güncelleme:
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Ailesini bozuk patates gibi çöpe attıNext

"Düğününe ailesinden sadece bir tek kişi, annesi katıldı. Ailesini bozulmuş patates gibi bir kenara attı." Bu sözler İngiliz kraliyet ailesine gireceğinin açıklandığı ilk günden beri halkı ikiye bölen Meghan Markle için ünlü televizyoncu ve gazeteci Piers Morgan tarafından sarf edildi.

AFP, AP, REUTERS 

Etiketler: Meghan Markle , Prens Harry , George Clooney

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