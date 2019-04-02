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Ailem daÄŸÄ±ldÄ±!

Aldatma skandalÄ±ndan sonra kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

HÃ¼rriyet Haber
02.04.2019 - 13:09 | Son GÃ¼ncelleme:
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Ailem daÄŸÄ±ldÄ±Next

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸayan ailesi Kardashian/ Jenner ile ilgili bir skandal daha masaya yatÄ±rÄ±lÄ±yor. HenÃ¼z Ã§iÃ§eÄŸi burnunda bir anne iken niÅŸanlÄ±sÄ± Tristan Thompson tarafÄ±ndan Ã¼stelik de kardeÅŸinin en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan aldatÄ±lan Khloe Kardashian, olay hakkÄ±nda konuÅŸtu.

BACKGRID UKÂ

Etiketler: khloe kardashian , tristan thompson , kardashian jenner ailesi

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