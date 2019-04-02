Ailem daÄŸÄ±ldÄ±!

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸayan ailesi Kardashian/ Jenner ile ilgili bir skandal daha masaya yatÄ±rÄ±lÄ±yor. HenÃ¼z Ã§iÃ§eÄŸi burnunda bir anne iken niÅŸanlÄ±sÄ± Tristan Thompson tarafÄ±ndan Ã¼stelik de kardeÅŸinin en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan aldatÄ±lan Khloe Kardashian, olay hakkÄ±nda konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
Veri politikasÄ±ndaki amaÃ§larla sÄ±nÄ±rlÄ± ve mevzuata uygun ÅŸekilde Ã§erez konumlandÄ±rmaktayÄ±z. Detaylar iÃ§in veri politikamÄ±zÄ± inceleyebilirsiniz.