Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>'Ailem bu sahneye hiç takılmadı'

'Ailem bu sahneye hiç takılmadı'

Berlin in Berlin’ adlı filmi, Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin, ‘New York in New York’ adıyla yeniden çekti. Dün vizyona giren filmde Dilber karakterini bu kez Mine Kılıç canlandırdı. Kılıç, filmdeki o sahneyi ve ailesinin tepkisini Posta'dan Bekir Saçar'a anlattı...

Hürriyet Haber
23.02.2019 - 11:50 | Son Güncelleme:
1 / 9
Ailem bu sahneye hiç takılmadıNext

Sinan Çetin'in 1993 yılında çektiği "Berlin in Berlin" filmi hala hafızalarda. Hülya Avşar’ın canlandırdığı Dilber karakterinin mastürbasyon sahnesi de çok ses getirmişti. ‘Berlin in Berlin’ adlı filmi, Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin, ‘New York in New York’ adıyla yeniden çekti. Dün vizyona giren filmde Dilber karakterini bu kez Mine Kılıç canlandırdı. Kılıç, filmdeki o sahneyi ve ailesinin tepkisini Posta'dan Bekir Saçar'a anlattı...

Etiketler:

En Yeni Kelebek Galeriler

'Ailem bu sahneye hiç takılmadı'

'Ailem bu sahneye hiç takılmadı'

'Tanıdığım en güçlü kadınsın...'

'Tanıdığım en güçlü kadınsın...'

THY güzeli saçlarını kazıttı

THY güzeli saçlarını kazıttı

Alişan ve Demet arasında yeni gelişme!

Alişan ve Demet arasında yeni gelişme!

Aslında cildimin hali böyle!

Aslında cildimin hali böyle!

Hacı Sabancı: Şanslıyım çünkü doğuştan 3-0 öndeyim

Hacı Sabancı: Şanslıyım çünkü doğuştan 3-0 öndeyim

Oyuncu olmak için yaşını bile büyütmüştü

Oyuncu olmak için yaşını bile büyütmüştü

Fotoğrafları neden sildi?

Fotoğrafları neden sildi?

Bade İşçil, Efe Duru ile aşk mı yaşıyor?

Bade İşçil, Efe Duru ile aşk mı yaşıyor?

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.