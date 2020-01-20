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Haber Giriş: 20 Ocak 2020 - 10:46, /

'Aile Şerefi' oyuncuları 44 yıl sonra bir araya geldi

Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?

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Yeşilçam’ın en iyi aile filmlerinden biri olan “Aile Şerefi”nin oyuncuları, 44 yıl sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya geldi.

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İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin (İKOD) “Yeşilçam’a Saygı” temalı aktiviteleri kapsamında önceki gün Kadıköy’de düzenlenen etkinliğe 1976 yapımı filmin oyuncuları Itır Esen, Şevket Altuğ, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel ve Eriş Akman katıldı.

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Filmde zengin iş adamının oğlu 'Oktay'ı canlandıran Eriş Akman, yarım asır sonra aynı direksiyona geçti.

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Aracı görünce o günlere gittiğini ifade eden 'Zeynep' rolündeki Itır Esen ise Yeşilçam setlerini çok özlediğini ifade etti.

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Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

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'Hababam Sınıfı'nda bıyıklı edebiyat öğretmeni 'Avni Hoca'yı canlandıran ismin şimdiki haliyle hemen hemen hepimiz tanıyoruz...

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1947 İstanbul doğumlu olan sinema ve dizi oyuncusu Avni Yalçın, Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de "Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni" rolüyle geniş çevreler tarafından tanınmıştır.

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Sanatçı Kurtuluş, Karakolda Ayna Var, Perihan Abla gibi dizilerde oynamıştır.

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Usta Sanatçı en son Düşler ve Umutlar dizisinde yer almıştır.

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BANKADA ÇALIŞIYORDU, OYUNCU OLDU

Gençlik yıllarındaki bir fotoğrafını gördüğünüz bu ünlü belki ilk anda size "yabancı" gelebilir. Ama aslında o çok uzun yıllardır hem sinemada hem de TV ekranlarında birçok yapımda kamera karşısına geçiyor. Yeşilçam'a damga vuran bu oyuncuyu bir süredir olgun haliyle izlenme rekorları kıran bir dizide izliyoruz. Kim mi bu oyuncu?

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O oyuncu en son oynadığı Bodrum Masalı dizisinde Üzüm Yenge'yi canlandıran Fatma Belgen...

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1971 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasını kazandıktan sonra sinemaya adım atan Belgen, Hayat Sevince Güzel filmiyle kamera karşısına geçti ve bugüne kadar mesleğini hiç bırakmadı.

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Bugün 70 yaşında olan Fatma Belgen, aslında banka memuru olarak çalışıyordu. 1971 yılına gelindiğinde ise kaderi değişti. Ses dergisinin açtığı Artist Yarışması'na katıldı ve ikinci seçildi.

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Aynı yıl, Temel Gürsu'nun yönettiği Hayat Sevince Güzel adlı film ile sinemaya adım attı.

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Daha sonra Cilalı İbo serisinin bir halkası olan Teksas Fatihi, Tarkan Viking Kanı, TurisT Ömer Boğa Güreşçisi adlı filmlerde rol aldı.

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Sinema kariyerine başladığı 1970'li yıllarda kariyerinde hızlı adımlarla ilerledi.

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Daha sonra o dönemde Türk sinemasını etkisi altına alan erotik filmlerden bazılarında rol aldı. Ama sonra sinemaya uzun süre ara verdi.

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1980'lerde TRT'de yayınlanan bir diziyle ekrana geri döndü. Ondan sonra da başka TV dizileri için kamera karşısına geçti.

19

Fatma Belgen, ekranlara en son Bodrum Masalı dizisi ile geldi.

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Fatma Girik

21

Banu Alkan

22

Cüneyt Arkın

23

Ediz Hun

24

Ajda Pekkan

25

Eşref Kolçak

26

Filiz Akın

27

Göksel Arsoy

28

Hülya Koçyiğit

29

İbrahim Tatlıses

30

İlyas Salman

31

İzzet Günay

32

Kartal Tibet

33

Metin Akpınar

34

Muhterem Nur

35

Murat Soydan

36

Perihan Savaş

37

Serpil Çakmaklı

38

Türkan Şoray

39

Orhan Gencebay

40

Itır Esen

41

Gülşen Bubikoğlu

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