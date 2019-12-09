Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, ABD’de polis oldu

Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin, geçtiğimiz günlerde de Miami'de amiriyle ilk görevine çıktı. Anjelik'in kariyerindeki bu radikal kararını Instagram'da paylaşan Tuğba, kızıyla gurur duyduğunu belrtip dualarının görev aşkı uğruna hayatını tehlikeye atan kızıyla olduğunu dile getirdi.



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ABD'de S.W.A.T. polisi olmak için teorik derslerin yanı sıra kişinin fiziksel dayanıklılığı da önemli.. (Takvim)