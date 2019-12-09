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Magazin
09 Aralık 2019 - 10:45,

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, ABD’de polis oldu

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, ABD’de polis oldu. Genç kız, rehine kurtarma gibi riskli görevler üstlenip hayatını tehlikeye attı.

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Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, ABD'de tehlikeye daldı. Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki genç kız, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi.

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Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı. Silah, yakın dövüş ve ilkyardım gibi eğitimler alan Calvin, polis akademisinden başarıyla mezun oldu.

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Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin, geçtiğimiz günlerde de Miami'de amiriyle ilk görevine çıktı. Anjelik'in kariyerindeki bu radikal kararını Instagram'da paylaşan Tuğba, kızıyla gurur duyduğunu belrtip dualarının görev aşkı uğruna hayatını tehlikeye atan kızıyla olduğunu dile getirdi.

KAYA GİBİ SAĞLAM

ABD'de S.W.A.T. polisi olmak için teorik derslerin yanı sıra kişinin fiziksel dayanıklılığı da önemli.. (Takvim)

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Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'i anlattı

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