Ahu geldi Defne gelmedi

İzleyiciye aynı seansta, tek biletle iki ayrı film sunan “Karakomik Filmler”in ilk yapımları “Kaçamak” ve “2 Arada” yarın vizyona giriyor. Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği serinin galası önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı.
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