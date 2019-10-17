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Ahu geldi Defne gelmedi

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği “Karakomik Filmler” serisinin ilk filmleri “Kaçamak” ve “2 Arada”nın galası önceki akşam Zorlu PSM’de düzenlendi.

Sayit DURMAZ
17.10.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Ahu geldi Defne gelmediNext

İzleyiciye aynı seansta, tek biletle iki ayrı film sunan “Karakomik Filmler”in ilk yapımları “Kaçamak” ve “2 Arada” yarın vizyona giriyor. Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği serinin galası önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı.

Etiketler: defne samyeli

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