Ahmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz
Seçkin Pirileri boşandığı eşi Kaan Tangöze'nin kendisine çocuklarının önünde şiddet uyguladığı iddiasıyla karakola başvurdu. Tangöze, 'iddialar asılsızdır' açıklaması yaptı. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, eski eşler arasında yaşanan olayı köşesine taşıdı...
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