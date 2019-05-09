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Ahmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz

Seçkin Pirileri boşandığı eşi Kaan Tangöze'nin kendisine çocuklarının önünde şiddet uyguladığı iddiasıyla karakola başvurdu. Tangöze, 'iddialar asılsızdır' açıklaması yaptı. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, eski eşler arasında yaşanan olayı köşesine taşıdı...

Cengiz SEMERCİOĞLU
09.05.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Ahmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessizNext

Ahmet Kural’ı Sıla’ya yaptıklarından dolayı yerden yere vurduk.
Demediğimizi bırakmadık...

Etiketler: seçkin piriler

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