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Ahmet Kaya'nın abisi canlı yayında anlattı: Eğer kardeşim yaşasaydı Serdar'ı karşısına alıp şunları söylerdi...

Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

Hürriyet Haber
15.03.2019 - 13:59 | Son Güncelleme:
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Ahmet Kayanın abisi canlı yayında anlattı: Eğer kardeşim yaşasaydı Serdarı karşısına alıp şunları söylerdi...Next

Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Son günlerde çıkan ‘Ahmet Kaya’nın hayatı film oluyor’ haberlerine cevap veren Kaya, ‘Birileri kendi başına gitmiş, film çekiyor. Bir sır gibi saklıyorlar’ ifadelerini kullandı. Serdar Ortaç hakkında da konuşan Mustafa Kaya ‘Kendi adıma konuşayım, ben Serdar’la helalleşirdim’ dedi.

Etiketler: serdar , ortaç , serdar ortaç

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