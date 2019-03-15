Ahmet Kaya'nın abisi canlı yayında anlattı: Eğer kardeşim yaşasaydı Serdar'ı karşısına alıp şunları söylerdi...

Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Son günlerde çıkan ‘Ahmet Kaya’nın hayatı film oluyor’ haberlerine cevap veren Kaya, ‘Birileri kendi başına gitmiş, film çekiyor. Bir sır gibi saklıyorlar’ ifadelerini kullandı. Serdar Ortaç hakkında da konuşan Mustafa Kaya ‘Kendi adıma konuşayım, ben Serdar’la helalleşirdim’ dedi.
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