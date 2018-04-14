Haberler >Ekonomi>Ahırları bile kafe yaptılar... Evler 3 milyona satılıyor, herkes bu köye gidiyor
Ahırları bile kafe yaptılar... Evler 3 milyona satılıyor, herkes bu köye gidiyor
Doğayla iç içe yaşamak için büyük şehirlerden kaçanların tercihi olan Kazdağları'nın eteklerindeki Adatepe köyü, yerlilerden tarihi evleri satın alarak restore ettiren kentlilerin yerleşim alanı oldu. Rumlardan kalma taş evlerin 2-3 milyon liraya satıldığı Adatepe'yi ünlü isimlerin dışında kent kökenli bir çok kişi de tercih etti. Bazıları bu konutları yazlık olarak kullanırken, bazıları da otel ve lokanta açtı, ahırları bile restore edip kafeye dönüştürdü.
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