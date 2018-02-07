Ağzını kapalı tutuyor

İngiliz TV yıldızı Lauren Goodger, geçen ay Türkiye'ye gelip bir estetik kliniğin kapısını çaldı. Ülkesine döndüğünde vücudunun geçirdiği değişimi gözler önüne seren daracık kıyafetlerle dolaşsa da yaptırdığı müdaheleler hakkında ağzını bıçak açmıyor.
Fotoğraflar: Backgrid USA Ama her ne kadar kendisi olup biteni söylemese de görüntüsünü, estetik kliniğine neden yattığı hakkında ipuçları veriyor. İleri sürülenlere göre Lauren Goodger, Türkiye'de vücudundaki fazla yağları aldırdı. Bununla da yetinmeyip yüzünde bazı düzeltmeler yaptırdı.
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