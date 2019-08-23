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Herkese dil çıkarıyor olabilirim ama kocamı aldatmadım

Genç şarkıcı Miley Cyrus tam aradığı hatta yaşadıkları ayrılık döneminde uğruna sahnede gözyaşları döktüğü erkekle evlenip duruldu derken çiftin cephesinden en azından bu kadar erken beklenmeyen bir haber geldi: Miley Cyrus ile Liam Hemsworth yollarını ayırmaya karar verdi!

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

Hürriyet Haber
23.08.2019 - 10:35 | Son Güncelleme:
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Herkese dil çıkarıyor olabilirim ama kocamı aldatmadımNext

Geçtiğimiz aralık ayında sürpriz bir şekilde evlenen ve evde yapılan düğün pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, sadece 7 buçuk aylık bir evliliğin ardından artık birlikte yaşamak istemediklerine karar verdi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

Etiketler: kaithlyn carter

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