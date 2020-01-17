Charlize Theron gözyaşlarıyla anlattı: Öpüştük, güzeldi ama burnunu gösterince şoke oldum

"Öpüşmeye başladık, gerçekten çok güzeldi. Fakat sonra beklenmedik bir şey oldu".... Ünlü oyuncu katıldığı bir TV programında bir erkekle ilk buluşmasında yaşadığı ilginç anları anlattı. Söz tam buluştuğu erkeğin kendisini öptüğü anlara gelince de kontrolünü kaybedip öyle çok güldü ki gözlerinden yaşlar boşandı. Nedenine gelince...
BACKGRID UK
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Bu yıl rol aldığı Bombshell (Skandal) adlı filmle Oscar adayı olan Charlize Theron, Jimmy Kimmel'ın TV programına konuk oldu. İkilinin sohbeti sırasında laf lafı açtı ve konu Charlize Theron'un henüz 20'lerindeyken yaşadığı bir buluşmaya geldi. Theron, yakışıklı bir erkekle buluştuğu gece yaşadıklarını anlatmaya başladı.
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Gecenin sonunda adını vermediği erkeğin kendisini evine bıraktığını belirten Theron sonra da öpüşmeye başladıklarını söyledi.
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O öpücüğü 'Gerçekten güzeldi" diye tanımladı Theron. Ama sonra buluştuğu erkeğin kendisinden istediği şeyi duyunca da şoke olduğunu anlattı.
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44 yaşındaki Theron, buluştuğu erkeğin kendisinden burnuyla ilgili cinsel fantezisini yerine getirmesini istediğini söyledi. Bunu anlatırken de kontrolsüz bir şekilde gülmeye başladı.
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Theron öyle çok güldü ki gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Uzun süre de fazla gülmekten kaynaklanan bu gözyaşlarına hakim olamadı güzel oyuncu.
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Theron bu isteği üzerine adamın burnunu gıdıkladığını belirterek "Onu hiç unutmadım. Çünkü ilk kez böyle bir istekte bulunan biriyle buluşmuştum" diye konuştu.
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Uzun süre Stuart Townsend ile nişanlı olan Charlize Theron daha sonra da Sean Penn ile birliktelik yaşamıştı.