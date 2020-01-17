Magazin Haber Giriş: 17 Ocak 2020 - 13:56 , / 17 Ocak 2020 - 14:22

Charlize Theron gözyaşlarıyla anlattı: Öpüştük, güzeldi ama burnunu gösterince şoke oldum

"Öpüşmeye başladık, gerçekten çok güzeldi. Fakat sonra beklenmedik bir şey oldu".... Ünlü oyuncu katıldığı bir TV programında bir erkekle ilk buluşmasında yaşadığı ilginç anları anlattı. Söz tam buluştuğu erkeğin kendisini öptüğü anlara gelince de kontrolünü kaybedip öyle çok güldü ki gözlerinden yaşlar boşandı. Nedenine gelince...



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