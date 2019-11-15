Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı

TV yıldızına çıktığı gece gezmesinde tek kıyafet yetmedi. Akşam yemeği yedikten sonra hemen kıyafetini değiştirip bu kez de eğlenmeye gitti.
BACKGRID USA,BACKGRID UK
Kayseri'de Kocasinan ilçesi, Emmiler Mahallesi, Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmasında file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık fosil bulundu. Uzman Antropolog Ömer Dağ (32), bölgede geçen yıl başlayan ve bu yıl 30 Ekim'de tamamlanan kazı çalışmalarında çeşitli fosiller bulunduğunu söyledi. Çalışmanın sonlandırılması ardından balık tutmaya gelen bir kişinin ihbarıyla aynı yerden yeniden çalışma yaptıklarını belirten Dağ, "Bu fosil tek bir adet file ait gibi görünüyor. Çünkü ayak, kol ve dişlerinden birer tane örnek bulduk" dedi.