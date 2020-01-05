Haber Giriş: 04 Ocak 2020 - 21:08,
AGİ ne kadar? 2020 AGİ hesaplama tablosu
AGİ ücreti, 2020 yılında en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. 2020 yılının AGİ tutarları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, buna göre maaş hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Evli ve çocuklu, bekar, evli eşi çalışmayan gibi değişkenlere göre hesaplanan 2020 AGİ ücretleri, en düşük 220 lira olacak. Peki, 2020 yılında kim ne kadar AGİ ücreti alacak? İşte, 2020 yılının AGİ ücretleri hakkında merak edilen bazı bilgiler
2020 AGİ ücretleri ve hesaplama tablosu, pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Çalışanların net maaşları üzerine eklenen 2020 AGİ ücretleri, evli, çocuklu, bekar aileler için değişkenlik gösterecek. Peki, 2020 AGİ ücretleri ne kadar olacak? İşte, Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen 2020 AGİ ücretleri hesaplama ekranı hakkında detaylı bilgiler
AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
AGİ ücretleri, 2020 yılında da eşin çalışıp çalışmama, çocuk olup olmaması durumuna göre değişiklik gösteriyor. Hesaplama yapmak için belirli koşulların dikkate alınması gerekiyor. Peki, AGİ 2020 hesaplama nasıl yapılır? İşte, o detaylar...
AGİ 2020 tablosunu görüntülemek için lütfen diğer sayfaya geçiniz...
2020 YILININ AGİ TABLOSU
Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;
|2020 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|264,82 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|297,92 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|375,17 TL
|Evli, eşi çalışan
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|253,79 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|286,89 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|353,09 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|375,17 TL
2019 YILINDA AGİ NE KADARDI?
Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;
|2019 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|230.22 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|259.00 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|326.15 TL
|Evli, eşi çalışan
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|220.63 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|249.41 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|306.96 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|326.15 TL
Peki, AGİ'den kimler yararlanacak ve kimler yararlanamayacak? İşte, o detaylar...