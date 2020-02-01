Haber Giriş: 01 Şubat 2020 - 09:12,
AGİ 2020 ne kadar oldu? 2020 AGİ hesaplama tablosu!
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) olarak bilinen ve net maaşların üzerine eklenerek hesaplanan 2020 AGİ ücreti, özel sektörde maaşların yatmaya başladığı 1 Şubat tarihine girilmesiyle birlikte çalışanların merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 2020 AGİ hesaplama tablosuna göre bekar, evli, çocuklu ve eşi çalışan kişilerin alacağı AGİ ne kadar olacak? İşte, 2020 AGİ hesaplama tablosu hakkında detaylı bilgiler
AGİ 2020 hesaplama tablosu ile evli, bekar, çocuklu, eşi çalışan ya da çalışmayan çalışanların alacağı tutar farklı olacak. AGİ 2020 tutarı, asgari ücret ile birlikte ortaya çıkan zamla belirlenmişti. Peki, AGİ 2020 ne kadar oldu? İşte, maaşlarında ne kadar zam olduğunu anlamak isteyen ya da maaşlarının ne kadarının Asgari Geçim İndirimi'nden oluştuğunu anlamak isteyen vatandaşların araştırdığı AGİ hesaplama tablosu hakkında bazı bilgiler
AGİ 2020 NE KADAR?
Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;
|2020 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|264,82 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|297,92 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|375,17 TL
|Evli, eşi çalışan
|220,68 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|253,79 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|286,89 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|331,03 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|353,09 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|375,17 TL
Peki, 2019 yılında AGİ tutarı ne kadardı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...
Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;
|2019 AGİ TABLOSU
|ÜCRETLER
|Bekar
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışmayan
|230.22 TL
|Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|259.00 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|326.15 TL
|Evli, eşi çalışan
|191.85 TL
|Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu
|220.63 TL
|Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu
|249.41 TL
|Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu
|287.78 TL
|Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu
|306.96 TL
|Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu
|326.15 TL
Peki, AGİ nasıl hesaplanıyor? İşte, o detaylar...