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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Şubat 2020 - 09:12, /

AGİ 2020 ne kadar oldu? 2020 AGİ hesaplama tablosu!

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) olarak bilinen ve net maaşların üzerine eklenerek hesaplanan 2020 AGİ ücreti, özel sektörde maaşların yatmaya başladığı 1 Şubat tarihine girilmesiyle birlikte çalışanların merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 2020 AGİ hesaplama tablosuna göre bekar, evli, çocuklu ve eşi çalışan kişilerin alacağı AGİ ne kadar olacak? İşte, 2020 AGİ hesaplama tablosu hakkında detaylı bilgiler

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AGİ 2020 hesaplama tablosu ile evli, bekar, çocuklu, eşi çalışan ya da çalışmayan çalışanların alacağı tutar farklı olacak. AGİ 2020 tutarı, asgari ücret ile birlikte ortaya çıkan zamla belirlenmişti. Peki, AGİ 2020 ne kadar oldu? İşte, maaşlarında ne kadar zam olduğunu anlamak isteyen ya da maaşlarının ne kadarının Asgari Geçim İndirimi'nden oluştuğunu anlamak isteyen vatandaşların araştırdığı AGİ hesaplama tablosu hakkında bazı bilgiler

AGİ 2020 NE KADAR?

Kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasının haricinde eşinin çalışıp çalışmamasının da etki edeceği 2020 AGİ tutarı, aşağıdaki tabloya göre hesaplara yatırılacak. İşte, 2020 AGİ ücreti hesaplama tablosu;

2020 AGİ TABLOSUÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu375,17 TL
Evli, eşi çalışan220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu375,17 TL


Peki, 2019 yılında AGİ tutarı ne kadardı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...

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Asgari ücret rakamları her yıl asgari ücret görüşmeleri ile netlik kazanıyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şöyle belirlenmişti;

 2019 AGİ TABLOSUÜCRETLER
Bekar 191.85 TL
Evli, eşi çalışmayan230.22 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu259.00 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu287.78 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu326.15 TL
Evli, eşi çalışan191.85 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu220.63 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu249.41 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu287.78 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu306.96 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu326.15 TL


Peki, AGİ nasıl hesaplanıyor? İşte, o detaylar...

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Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

• Mükellefin kendisi için % 50'si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
• Üçüncü çocuk için %10'u
• Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

4AGİ NEDİR

AGİ NEDİR?

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

5ÇOCUK SAYISI VE MEDENİ DURUM DEĞİŞMESİ AGİYİ NASIL ETKİLER

ÇOCUK SAYISI VE MEDENİ DURUM DEĞİŞMESİ AGİ'Yİ NASIL ETKİLER?

Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.

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