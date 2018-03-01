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Afrin'in yüzde 25'i temizlendi... İşte Afrin'de sıcak görüntüler
Afrin'de Mehmetçiğin terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Bölgeden gelen haberlerde Raco, Şeyh El Hadid ve Cinderes’i güney, güneybatı ve batıdan kuşatan birliklerin merkeze 1-1.5 kilometre uzaklıkta oldukları bilgisi yer aldı.
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