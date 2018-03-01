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    Haberler >Gündem>Afrin'in yüzde 25'i temizlendi... İşte Afrin'de sıcak görüntüler

    Afrin'in yüzde 25'i temizlendi... İşte Afrin'de sıcak görüntüler

    Afrin'de Mehmetçiğin terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Bölgeden gelen haberlerde Raco, Şeyh El Hadid ve Cinderes’i güney, güneybatı ve batıdan kuşatan birliklerin merkeze 1-1.5 kilometre uzaklıkta oldukları bilgisi yer aldı.

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 08:00 | Son Güncelleme:
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    Afrinin yüzde 25i temizlendi... İşte Afrinde sıcak görüntülerNext

    Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Bölgede çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

    Etiketler: Afrin , operasyon , temizlik , harekat , son dakika

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