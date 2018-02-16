Afrin'e gittiler... İşte teröristlerin korkulu rüyası!

TSK ve ÖSO'nun 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekat başarıyla icra ediliyor. Köyleri ve hakim noktaları terör örgütünün işgalinden kurtaran birlikler, teröristlerin korkulu rüyası özel eğitimli keskin nişancılardan da yoğun olarak istifade ediyor.
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