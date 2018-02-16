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    Afrin'e gittiler... İşte teröristlerin korkulu rüyası!

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da Afrin hattında operasyona destek veriyor. İşte Afrin'de son durum....

    AA
    16.02.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:
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    Afrine gittiler... İşte teröristlerin korkulu rüyasıNext

    TSK ve ÖSO'nun 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekat başarıyla icra ediliyor. Köyleri ve hakim noktaları terör örgütünün işgalinden kurtaran birlikler, teröristlerin korkulu rüyası özel eğitimli keskin nişancılardan da yoğun olarak istifade ediyor.

    Etiketler: TSK , zeytin dalı harekatı , keskin nişancı , son dakika

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