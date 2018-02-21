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    Afrin'de son durum... Hilal genişliyor

    Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çok önemli gelişmeler yaşandı. Bu sabah da terör hedefleri ateş altına alındı.

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 08:11 | Son Güncelleme:
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    Afrinde son durum... Hilal genişliyorNext

    Zeytin Dalı Harekatı'nın 33’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO'nun Afrin kent merkezine ilerleyişi sürüyor. Fırtına obüsleri, tank ve ÇNRA tarafından Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor. Aralıklarla devam eden bombardımanda patlama sesleri Kilis kent merkezinden dahi duyuluyor.

    Etiketler: Afrin , TSK , harekat , son dakika
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