Afrin'de son durum... Hilal genişliyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın 33’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO'nun Afrin kent merkezine ilerleyişi sürüyor. Fırtına obüsleri, tank ve ÇNRA tarafından Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor. Aralıklarla devam eden bombardımanda patlama sesleri Kilis kent merkezinden dahi duyuluyor.
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