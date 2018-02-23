Afrin'de son dakika gelişmesi...

TSK'nın Afrin'de terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kritik önemdeki Raco beldesi eteklerindeki tüm köyler teröristlerden temizlendi. Raco merkezden sivillerin çıkması yönünde uyarı yapılırken Raco’nun etrafındaki YPG ve PYD nin mevzileri vuruluyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.