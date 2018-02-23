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    Haberler >Gündem>Afrin'de son dakika gelişmesi...

    Afrin'de son dakika gelişmesi...

    TSK'nın Afrin'de terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kritik önemdeki Raco beldesi eteklerindeki tüm köyler teröristlerden temizlendi. Raco merkezden sivillerin çıkması yönünde uyarı yapılırken Raco’nun etrafındaki YPG ve PYD nin mevzileri vuruluyor.

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:
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    Afrinde son dakika gelişmesi...Next

    Afrin'de terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı harekatında sıcak gelişme... TSK ve ÖSO artık Raco önlerinde. Sosyal medyada ÖSO birliklerinin Raco'ya bakan fotoğrafları paylaşıldı.

    Etiketler: TSK , afrin , harekat , operasyon , son dakika

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