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    Haberler >Gündem>Afrin'de son dakika... Ve hatlar birleşti, teröristlerin Kilis'le teması kesild

    Afrin'de son dakika... Ve hatlar birleşti, teröristlerin Kilis'le teması kesild

    Afrin'de bugün sıcak gelişmeler yaşanıyor.... Bugün peş peşe yeni köyler alınıyor. Saat 18:24'e kadar 10 köy teröristlerden temizlenmiş oldu. TSK ve ÖSO, Afrin'in Dayr Savvan köyünü kurtararak, Kilis ilinin karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını kesti. Harekat kapsamında Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yol açıldı, Azez Bülbül arası birleştirilmiş oldu.

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 11:17 | Son Güncelleme:
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    Afrinde son dakika... Ve hatlar birleşti, teröristlerin Kilisle teması kesildNext

    Terör örgütüne darbe üstüne darbe... Bugün son olarak Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Akanlı köyü ve batıdaki cephede Dafla Köyü terör örgütü YPG'den temizlendi. Fotoğrafta Bülbül yakınlarındaki ÖSO birliği görülüyor.

    Etiketler: Afrin , operasyon , son dakika

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