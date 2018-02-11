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    Afrin ve sınırda son durum

    Afrin'deki Zeytin Dalı harekatında 23. gün... İşte sınırdan son fotoğraflar ve Afrin'deki son durum...

    AA
    11.02.2018 - 13:40 | Son Güncelleme:
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    Afrin ve sınırda son durumNext

    Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Hacı İskender köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı. TSK ve ÖSO akşam saatlerinde de Afrin'in kuzeydoğusundaki Serincek köyünü terörden arındırdı.

    Etiketler: Afrin , operasyon , harekat , terör örgütleri , son dakika

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