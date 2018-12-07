Afgan Messi ve ailesi Taliban tehdidi nedeniyle yaşadıkları kenti terk etti

2016'da çöp poşetlerinden yaptığı Messi formasıyla fotoğrafı çekilince dünya çapında ün kazanan 7 yaşındaki Afgan Murtaza Ahmadi ve ailesi, Taliban'dan gelen tehditlerin ardından yaşadıkları şehri terk etmek zorunda kaldı.
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