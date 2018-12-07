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    Afgan Messi ve ailesi Taliban tehdidi nedeniyle yaşadıkları kenti terk etti

    Afganistan'da yaşayan 7 yaşındaki 'Küçük Messi' Murtaza Ahmadi ve ailesi, Taliban tehdidi sebebiyle yaşadığı kenti terk etmek zorunda kaldı.

    BBC Türkçe - Fotoğraflar: AFP
    07.12.2018 - 08:45 | Son Güncelleme:
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    Afgan Messi ve ailesi Taliban tehdidi nedeniyle yaşadıkları kenti terk ettiNext

    2016'da çöp poşetlerinden yaptığı Messi formasıyla fotoğrafı çekilince dünya çapında ün kazanan 7 yaşındaki Afgan Murtaza Ahmadi ve ailesi, Taliban'dan gelen tehditlerin ardından yaşadıkları şehri terk etmek zorunda kaldı.

    Etiketler: Küçük Messi , Kabil

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