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Haber Giriş: 30 Ocak 2020 - 17:24, /

Deprem son dakika 2020: Son depremler harita üzerinde kaydedildi! Şimdi deprem mi oldu?

Meydana gelen son depremler hakkında detaylı bilgiler, Kandilli Rasathanesi'nin son depremler haritası aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Son depremler üzerinden son dakika gelişmelerini takip etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Manisa ve Elazığ dışında son depremler nerede gerçekleşti? İşte, Kandilli Rasathanesi'nin son depremler haritası içerisinde yer alan son dakika deprem bilgileri

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Art arda meydana gelen son depremler arasında 5,8 büyüklüğündeki Akdeniz depremi dikkat çekti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın deprem haritası listesine yansıyan verilere göre Manisa ve Malatya'da da artçı depremler yer alıyor. Akdeniz açıklarında meydana gelen son depremlerin Antalya ve yakın illerde hissedildiği açıklandı. İşte, Kandilli ve AFAD son depremler canlı haritası içerisinde yer alan bilgilere göre detaylı bilgiler

SON DAKİKA DEPREMLER 2020 LİSTESİ

Deprem son dakika 2020 haritası içerisinde yer alan bilgilere göre Akdeniz'de meydana gelen son depremler, Rodos adası açıklarında gerçekleşti. Bu deprem Fethiye, Marmaris, Antalya dolaylarından da hissedildi. İşte, 30 Ocak Perşembe günü gerçekleşen son depremler ve gündeme yansıyan deprem gelişmeleri...

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
17:13:01 38.3027 39.2623 5.0 -.- 1.6 -.- YENICE-CUNGUS (DIYARBAKIR) 
17:10:04 35.1770 27.8418 5.4 -.- 3.6 -.- AKDENIZ 
17:03:54 39.0933 27.8327 7.9 -.- 4.0 3.9 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 
17:02:23 35.0687 27.8588 6.1 -.- 3.6 -.- AKDENIZ 
16:52:48 39.1112 27.8313 6.2 -.- 3.1 3.2 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
16:51:17 35.9060 27.2513 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
16:49:03 38.4793 39.2767 3.3 -.- 3.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
16:38:48 35.3692 27.6022 7.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
16:37:40 38.2943 39.2660 1.2 -.- 2.1 -.- YENICE-CUNGUS (DIYARBAKIR)
16:35:17 38.4577 39.2938 5.0 -.- 3.2 3.3 SIVRICE (ELAZIG)
16:31:48 38.2713 38.7488 5.0 -.- 2.4 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
16:28:18 35.5160 27.5752 2.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
16:18:46 38.9867 27.8672 4.4 -.- 2.9 2.7 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
16:16:51 35.0077 27.8047 5.0 -.- 3.1 2.7 AKDENIZ
16:15:10 38.9925 32.8428 0.0 -.- 1.7 -.- KOZANLI-KULU (KONYA)
16:11:14 35.2480 27.7553 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
16:04:52 35.5488 27.4817 5.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
16:03:48 39.0032 27.8505 6.6 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
16:02:53 38.3738 39.0085 7.7 -.- 2.1 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)
16:00:46 35.4780 27.6018 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
15:52:44 35.0065 27.9313 3.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
15:45:51 35.2218 27.8345 5.7 -.- 3.2 -.- AKDENIZ
15:39:22 35.1063 27.8385 5.0 -.- 3.1 -.- AKDENIZ
15:36:07 39.0782 27.7847 5.2 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
15:31:19 35.1123 27.7575 6.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
15:24:56 38.9712 27.8652 8.6 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
15:23:29 35.4095 27.6490 6.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
15:12:21 35.3000 27.8107 9.2 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
15:11:13 35.2360 27.8113 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
15:05:07 35.1825 27.7365 5.0 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ
15:04:36 38.9100 27.8788 17.3 -.- 1.2 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)
Son depremler sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...SON DEPREMLERİ HARİTA ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2DEPREME DAYANIKSIZ OKULLAR BOŞALTILIYOR

DEPREME DAYANIKSIZ OKULLAR BOŞALTILIYOR

Çankırı'da 1960 yılında inşa edilen ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan 135 öğrencili Akşemseddin İmam Hatip Orta Okulu boşaltılıyor.

Öğrenciler eğitimlerine Mareşal Çakmak Ortaokulunda devam edecek.
Çankırı Valiliğince kentte depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu hakkında açıklama yapıldı. Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada sözü edilen Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulunun Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığınca tüm yurtta depremsellik çalışmaları kapsamında Bakanlığın 17 Ocak 2020 tarihinde ‘Yıkım Kararı Olan Eğitim Binaları Listesi’nde yer aldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu yazı doğrultusunda, çocuklarımızın okulda bulunmadığı yarıyıl tatilinde gerekli planlamalar yapılmış, 28.01.2020 tarihinde okulumuzun boşaltılmasına karar verilmiştir. 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve tüm yurtta büyük bir üzüntüye sebep olan Elazığ-Malatya depreminin Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulunun taşınmasına yönelik alınan kararlarla bir ilgisi olmadığı gibi, bu konunun Sayın Valimizin başkanlığında gerçekleşen 'deprem' konulu toplantıda ayrıca gündeme gelmediği de bilinmelidir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan planlamalar sonucunda Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulundaki 135 öğrencinin, İlimiz Merkez Mareşal Çakmak Ortaokulunda eğitime devam etmelerine karar verilmiştir. Bu karar alınırken, çocuklarımızın aynı yaş grubundaki öğrencilerle bir arada bulunması, derslik sayıları, akıllı tahta ve donanım durumları ile belirlenen okula ulaşımda herhangi bir sorun yaşamamaları gibi birçok parametre göz önünde bulundurulmuştur. Yıkımı Haziran ayında gerçekleştirilecek olan Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulunun yerine, Aksu Mahallesinde bulunan ve bir önceki dönemde yıkımı gerçekleştirilen eğitim tesisinin bulunduğu alana 24 derslikli bir okul binası yapılması Bakanlığımız yatırım programına alınmıştır. İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda herhangi bir risk bulunmamakla birlikte aynı zamanda çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca eski Hükümet Binası için de yıkım kararı alınmıştır. Tarihi Müze binasındaki hasarın tadilatı tamamlandıktan sonra eski Hükümet Binasının yıkımı gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

3MALATYADA DEPREM BAŞVURU ÇADIRI AÇILDI

MALATYA'DA DEPREM BAŞVURU ÇADIRI AÇILDI

Malatya’da deprem başvuru çadırı açıldı.

Elazığ-Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde ikamet ettiği konut veya işyeri hasar gören vatandaşların hasar tespiti, kira ve eşya yardımı ile konutlarındaki eşyalarının tahliyesine ilişkin başvuru işlemleri için Malatya Valiliği önü, İnönü Kapalı Çarşı üzerinde deprem başvuru çadırı açıldı.

Valilik önünde kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait çadırda depremle ilgili başvuruların kabul edileceği belirtildi.

4MANİSADA 275 AĞIR HASARLI BİNA TESPİT EDİLDİ

MANİSA'DA 275 AĞIR HASARLI BİNA TESPİT EDİLDİ

Manisa Valiliği, Akhisar ve Kırkağaç depremlerinin ardından yapılan çalışmalar sonucu, 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Manisa, İzmir, Denizli Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine bağlı ekiplerle, toplam 68 mahallede hasar tespit çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, incelemelerde Akhisar'da 318 az, 151 ağır hasarlı, Kırkağaç'ta 268 az, 123 ağır hasarlı, Saruhanlı'da 2 az hasarlı, Soma'da 8 az, 1 ağır hasarlı konut yapı tespit edildiği kaydedildi.

Ağır hasar gören Karakurt Mahallesi Vahdet, Karabörklü ve Akifakı camilerinin de aralarında bulunduğu 7 yapının yıkımının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, yıkım çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201vatandaşın Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı'na yerleştirildiğibildirildi.

Açıklamada ayrıca depremden zarar gören vatandaşların geçici barınmalarına ilişkin çalışmalar, ayni ve nakdi yardımların da Valilik koordinesinde yapılmaya devam edildiği vurgulandı.

- Depremzedelerden teşekkür

Depremzedelerin geçici barınma, gıda, ısınma ve diğer ihtiyaçları, Manisa Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Kızılay, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerince karşılanıyor.

AFAD tarafından 15 mahallede kurulan 400 çadırda, depremzedeler kömür sobasıyla ısınıyor. Karakurt Mahallesi'ndeki depremzedelerden Ahmet Kelebek, çocukları korktuğu için evlerine giremediklerini dile getirdi.

Bir süre akrabalarında kaldıklarını anlatan Kelebek, "3 gündür çadırda kalıyoruz. Devlet bize destek oldu, çadırımızı, kömürümüzü, yemeğimizi verdi. Herkese bu imkan sağlandı. Teşekkür ederiz." dedi.

Depremzede Seyyide Sertel de "Rabb'im bir daha böyle afet yaşatmasın. Çadırlarımızı kurdular, kömürlerimizi bıraktılar. Bir ihtiyacımız yok çok şükür." diye konuştu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bunun ardından 28 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı.

5MALATYADA DEPREM KAYNAK SUYU ÇIKARDI

MALATYA'DA DEPREM KAYNAK SUYU ÇIKARDI

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kaynak suyu akmaya başladı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Pütürge'ye bağlı Taşmış Mahallesi'nde bir bahçeden kaynak suyu çıktı.

Taşmış Mahalle Muhtarı Müslüm Endes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden sonra kaynak suyunun akmaya başladığını söyledi.

Depremden bir gün sonra alana gidebildiğini belirten Endes, "Deprem günü ben ilçedeydim. Mahalleden beni aradılar, alana gittim. Alanda karşılaştığım manzarada yerin altından su fışkırıyordu. Belediyeden iş makinesi istedim, gelip kontrol ettiler ama çok müdahalede bulunamadılar. Halen su akmaya devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, kaynak suyu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi

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