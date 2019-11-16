Bugün itibarıyla cezaevlerinde yaklaşık 286 bin hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Bir süredir de bazı suçları kapsayacak bir ceza indirimi gündemde yer alıyor. İkinci Yargı Paketiyle birlikte gündeme gelecek ceza infaz indirimi, vatandaşlar tarafından 'af yasası' olarak da adlandırılıyor. Peki, Af yasasında son durum ne? Af ne zaman çıkacak?
Binlerce bekçi adayı ve ailesinin odaklandığı bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Hafta başından bu yana sonuçların açıklanması yönünde beklenti içinde olan bekçi adayları, hafta sonunun gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdi. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?