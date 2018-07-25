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Yağmur yağıyordu, kapıdan Adriana girdi

Üzerinde benim eşofmanım vardı. Metin Hara'dan sevgilisi Adriana Lima'ya duygusal paylaşım.

Hürriyet Haber
25.07.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:
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Yağmur yağıyordu, kapıdan Adriana girdiNext

Top model Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı doludizgin sürüyor. İşleri nedeniyle bir süre ayrı kalan çift, tekrar bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden de aşklarını bütün dünyaya sergilemekten geri kalmıyorlar. Metin Hara'nın son Instagram paylaşımı da bunun bir örneği.

Instagram

Etiketler: Adriana Lima Metin Hara

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