Yağmur yağıyordu, kapıdan Adriana girdi

Top model Adriana Lima ile Metin Hara'nın aşkı doludizgin sürüyor. İşleri nedeniyle bir süre ayrı kalan çift, tekrar bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden de aşklarını bütün dünyaya sergilemekten geri kalmıyorlar. Metin Hara'nın son Instagram paylaşımı da bunun bir örneği.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.