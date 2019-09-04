Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Adriana usulü aşk!

Adriana usulü aşk!

 O birçok genç meslektaşının podyumuna çıkmayı hayal ettiği ünlü firma için en uzun süre çalışan modellerden biri. Moda endüstrisi için 'yaşlı' sayılan bir döneme gelmesine rağmen hala birçok marka onun peşinde koşuyor. Birçok meslektaşının aksine geçip giden yıllarla birlikte kariyeri de gerilemiyor. Durum böyle olunca sadece işleri değil özel hayatı da merak konusu Adriana Lima'nın.

DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
04.09.2019 - 12:36 | Son Güncelleme:
1 / 25
Adriana usulü aşkNext

38 yaşındaki iki çocuk annesi Lima, 2009 yılında Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evlendi. İki çocuk sahibi oldu çift. Ama evlilikleri uzun sürmedi, yollarını ayırdılar. Ondan sonra da Lima zaman zaman çeşitli aşklara yelken açtı. Peki Lima'nın yaşadığı bu aşkların ortak özelliği neydi biliyor musunuz?

DEPO PHOTOS

Etiketler: marko jaric , metin hara , emir uyar

En Yeni Kelebek Galeriler

Adriana usulü aşk!

Adriana usulü aşk!

'Şu an bir markanın yüzüyüm hamile kalamam'

'Şu an bir markanın yüzüyüm hamile kalamam'

20 yıl önce!

20 yıl önce!

Ünlü şarkıcıdan itiraf: Yüzümde hiç estetik yok hatta dudaklarımı küçülttürmek istiyorum

Ünlü şarkıcıdan itiraf: Yüzümde hiç estetik yok hatta dudaklarımı küçülttürmek istiyorum

Buse Terim: Her gün 'sen daha uzun yaşa' diye dua ettim...

Buse Terim: Her gün 'sen daha uzun yaşa' diye dua ettim...

O gece hiçbir ünlü evinde oturmadı

O gece hiçbir ünlü evinde oturmadı

9 ayda bitti... Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor!

9 ayda bitti... Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor!

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu kural bozmadı... Romantik tatil!

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu kural bozmadı... Romantik tatil!

Sonsuza kadar genç

Sonsuza kadar genç

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.