Adriana usulü aşk!

O birçok genç meslektaşının podyumuna çıkmayı hayal ettiği ünlü firma için en uzun süre çalışan modellerden biri. Moda endüstrisi için 'yaşlı' sayılan bir döneme gelmesine rağmen hala birçok marka onun peşinde koşuyor. Birçok meslektaşının aksine geçip giden yıllarla birlikte kariyeri de gerilemiyor. Durum böyle olunca sadece işleri değil özel hayatı da merak konusu Adriana Lima'nın.
38 yaşındaki iki çocuk annesi Lima, 2009 yılında Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evlendi. İki çocuk sahibi oldu çift. Ama evlilikleri uzun sürmedi, yollarını ayırdılar. Ondan sonra da Lima zaman zaman çeşitli aşklara yelken açtı. Peki Lima'nın yaşadığı bu aşkların ortak özelliği neydi biliyor musunuz?
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