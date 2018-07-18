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Adriana ter içinde: O podyuma çıkmak kolay olmuyor

Birçok meslektaşı artık emekliliğin keyfini çıkarırken o hala iç çamaşırı defilelerinde boy gösteriyor. Üstelik iki çocuk annesi olmasına rağmen! Ama bu hiç kolay olmuyor.

Hürriyet Haber
18.07.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:
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Adriana ter içinde: O podyuma çıkmak kolay olmuyorNext

"Bedenim bana izin verdiği sürece podyuma çıkcağım" diyen Adriana Lima, fiziğini kelimenin tam anlamıyla "kan-ter içinde kalarak" koruyor. 37 yaşındaki Lima geçen yıl düzenlenen geleneksel Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkarak bütün dikkatleri üzerinde toplamıştı. Ama Lima, mesleğini hakkıyla yapabilmek için fiziksel görüntüsünü korurken yoğun bir çaba harcıyor.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: adriana lima , victoria's secret , spor salonu

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