Adriana ter içinde: O podyuma çıkmak kolay olmuyor

"Bedenim bana izin verdiği sürece podyuma çıkcağım" diyen Adriana Lima, fiziğini kelimenin tam anlamıyla "kan-ter içinde kalarak" koruyor. 37 yaşındaki Lima geçen yıl düzenlenen geleneksel Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkarak bütün dikkatleri üzerinde toplamıştı. Ama Lima, mesleğini hakkıyla yapabilmek için fiziksel görüntüsünü korurken yoğun bir çaba harcıyor.
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