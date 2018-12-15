Adriana Lima, Metin'i tamamen sildi!

Bir süredir gündemde olan Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrılık iddialarını alevlendiren hareket, ünlü modelden geldi. Daha önce Metin Hara'yı sosyal medyada takip etmeyi bırakan Lima, bu kez de Instagram hesabında paylaştığı Hara ile çekile bütün pozlarını sildi.
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM, BACKGRID USA
Metin Hara, menajeri Özgür Aras aracılığıyla yaptığı açıklamada “Haberlere konu edildiği gibi bir ayrılık yok. 18 Aralık’ta Amerika’ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami’de birlikte olacağız” diye yanıt vermişti.
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM, BACKGRID USA
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