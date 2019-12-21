Adriana Lima'nÄ±n eski sevgilileri üzülecek: Ä°ÅŸte inandÄ±ÄŸÄ±m tek gerçek aÅŸk!
Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r iki TÃ¼rk ile iliÅŸki yaÅŸayan Adriana Lima'nÄ±n sevgilileri bunu duyunca Ã¼zÃ¼lecek...
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38 yaÅŸÄ±ndaki model Adriana Lima, son Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla eski aÅŸklarÄ±nÄ± da "tarihe gÃ¶mdÃ¼."
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Son olarak TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± Emir Uyar ile ondan Ã¶nce de Metin Hara ile aÅŸk yaÅŸayan, gÃ¶nÃ¼l defterine bir evliliÄŸin yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ sevgili sÄ±ÄŸdÄ±ran Lima, tek gerÃ§ek aÅŸkÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu sosyal medyadan duyurdu.
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Adriana Lima, kÄ±zlarÄ± Valentina ve Sienna ile birlikte havalimanÄ±nda Ã§ekilen bir pozunu "Ä°nandÄ±ÄŸÄ±m tek gerÃ§ek aÅŸk.. Geri kalanÄ± tarih" notuyla paylaÅŸtÄ±.
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BirÃ§ok takipÃ§isi de bu paylaÅŸÄ±ma hem beÄŸeni yaÄŸdÄ±rdÄ± hem de "aynÄ± fikirde olduÄŸunu" belirtti.
38 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Lima, 2009 yÄ±lÄ±nda SÄ±rp basketbolcu Marko Jaric ile evlendi. Ä°ki Ã§ocuk sahibi oldu Ã§ift. Ama evlilikleri uzun sÃ¼rmedi, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Ondan sonra da Lima zaman zaman Ã§eÅŸitli aÅŸklara yelken aÃ§tÄ±. Peki Lima'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu aÅŸklarÄ±n ortak Ã¶zelliÄŸi neydi biliyor musunuz?
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Adriana Lima, genellikle "uzun mesafeli aÅŸklar" yaÅŸÄ±yor... Sevgilileri onunla aynÄ± ÅŸehirde hatta bazen aynÄ± Ã¼lkede bile yaÅŸamÄ±yor. Bunun en Ã§arpÄ±cÄ± iki Ã¶rneÄŸi de Metin Hara ile Emir Uyar.
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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Adriana Lima, evliyken de mesleÄŸi gereÄŸi sÄ±k sÄ±k eÅŸinden ayrÄ± kalÄ±yordu. Bazen kendisinin bazen de eÅŸinin iÅŸ programÄ± nedeniyle Ã§ok da sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸemiyorlardÄ±. Belki de bu yÃ¼zden olsa gerek Lima iÃ§in bu tÃ¼r iliÅŸkiler yaÅŸamak bir sorun deÄŸil.
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Gelin bir bakalÄ±m, kÄ±zlarÄ±yla birlikte Miami'de yaÅŸayan Lima kimlerle uzun mesafeli iliÅŸkiler yaÅŸadÄ±.
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Adriana Lima'nÄ±n adÄ± resmi olarak eÅŸi Marko Jaric ile boÅŸanmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olan 2016'da futbolcu Sami Khedira ile anÄ±ldÄ±. Ä°kili, aynÄ± yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda birlikte tatil yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
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O dÃ¶nemde Khedira, Ä°spanyol kulÃ¼bÃ¼ Real Madrid ile Alman milli takÄ±mÄ±nda oynuyordu.
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Â Adriana Lima ile Khedira kÄ±sa zamanda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Daha sonra Lima'nÄ±n adÄ± bir baÅŸka sporcu Amerikan futbolu yÄ±ldÄ±zÄ± Julian Edelman ile anÄ±ldÄ±. Edelman, New York'ta Lima ise Miami'de yaÅŸÄ±yordu. Ancak bu durum ikisi iÃ§in de sorun olmadÄ±.
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Adriana Lima, kÄ±sa bir sÃ¼re de beyzbol oyuncusu Matt Harvey ile kÄ±sa sÃ¼reli bir aÅŸk yaÅŸadÄ±. O dÃ¶nemde Harvey iÅŸi gereÄŸi New York'ta yaÅŸÄ±yordu.
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Â Â Â Ama Lima'nÄ±n en uzun mesafeli aÅŸklarÄ±ndan biri Metin Hara ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± oldu. O dÃ¶nemde her ikisi de kÄ±talar arasÄ± uÃ§ak yolculuklarÄ± yaparak buluÅŸuyorlardÄ±. Lima o dÃ¶nemde sÄ±k sÄ±k TÃ¼rkiye'ye geldi. Daha sonra bu iliÅŸki sona erdi.
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Â Hara'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Lima, yine bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan bir iliÅŸkiye adÄ±m attÄ±. Bu kez TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± Emir Uyar ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Yani yine uzun mesafeli bir aÅŸktÄ± sÃ¶z konusu olan.
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Â Ancak Lima, bu kez sevgilisiyle Ä°talya ve Yunanistan'da buluÅŸmayÄ± tercih etti.
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Peki Ã¶zel yaÅŸamÄ±nÄ± tÃ¼m meraklÄ±larÄ±n en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar bildiÄŸi Adriana Lima nasÄ±l bir ailede doÄŸdu, nasÄ±l yetiÅŸti, nasÄ±l keÅŸfedildi ve buna yÄ±llÄ±k kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.
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Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da GraÃ§a Lima'nÄ±n kÄ±zÄ± olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doÄŸdu.
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Dar gelirli ve Ã§ok dindar bir ailenin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ± Lima.
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Daha 6 aylÄ±kken babasÄ± onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalÄ±ÄŸa henÃ¼z hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip kapÄ±yÄ± Ã§arpÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda annesiyle baÅŸ baÅŸa kaldÄ± henÃ¼z bebek olan Lima.
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Annesi onu yalnÄ±z baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. AslÄ±nda utangaÃ§ bir Ã§ocuk olan Lima, o dÃ¶nemde fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekilmesinden de hiÃ§ hoÅŸlanmazdÄ±.
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Â Adriana Lima kÃ¼Ã§Ã¼kken dans etmekten ve spor yapmaktan hoÅŸlanÄ±rdÄ±. Annesi de onu yeteneklerine gÃ¶re yÃ¶nlendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
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Lima, 13 yaÅŸÄ±ndayken sÄ±rf ÅŸaka olsun diye fotoÄŸraflarÄ±nÄ± bir modellik ajansÄ±na gÃ¶nderdi. Ama ajans onu ciddiye almÄ±ÅŸ olmalÄ± ki olumlu yanÄ±t verdi.
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Lima, 15 yaÅŸÄ±ndayken Supermodel of Brazil yarÄ±ÅŸmasÄ±n katÄ±ldÄ± ve birinci oldu. Bu ona bir yÄ±l sonra Supermodel of the World yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±rdÄ±. Bu yarÄ±ÅŸmayÄ± ikinci olarak bitirdi Lima.
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Bunun Ã¼zerine eÄŸitimini bÄ±rakÄ±p modellik kariyerine baÅŸlamak Ã¼zere New York'a taÅŸÄ±nmaya karar verdi. SonrasÄ± ise Ã§orap sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geldi. Ã–nce Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu, sonra da onu ÅŸÃ¶hretin zirvesine taÅŸÄ±yan Victoria's Secret yÄ±llarÄ± geldi.
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Ä°lk kez 1999 yÄ±lÄ±nda podyumuna Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± firmadan geÃ§en yÄ±lki defilede jÃ¼bile yaparak emekli oldu. FirmanÄ±n en uzun sÃ¼re tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan ve en deÄŸerli modeli olarak moda tarihinin sayfalarÄ± arasÄ±nda yerini aldÄ±.
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Lima bugÃ¼n tam 85 milyon dolarlÄ±k bir servete sahip. Miami'de yaÅŸÄ±yor, Ã§ekimler iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na seyahat ediyor.
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Adriana Lima, gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkileriyle de hep gÃ¼ndemde oldu. YÄ±llar Ã¶nce, evleninceye kadar bekaretini korumak istediÄŸini sÃ¶ylemesi olay olmuÅŸtu. Bunu gerÃ§ekten de yaptÄ±.
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KocasÄ± Marko Jaric ile evleninceye kadar sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tuttu. Bu evlilikten iki kÄ±z Ã§ocuk sahibi olan Lima, aldatÄ±lÄ±nca boÅŸandÄ±.
EvliliÄŸinden Ã¶nce Lima, Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gÃ¼ndemdeki yerini daha da saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Yani eÄŸer Lima Prens'e "evet" deseydi, bugÃ¼n Avrupa'nÄ±n o kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã¼lkesinde prenses olarak yaÅŸayacaktÄ±.
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Â Adriana Lima, servetinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ hayÄ±r iÅŸlerinde kullanÄ±yor. DoÄŸduÄŸu Bahia'daki bir yetimler yurduna yardÄ±m ediyor, binanÄ±n bakÄ±m ve tamir masraflarÄ±na katkÄ±da bulunuyor.