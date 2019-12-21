Â Â Â Ama Lima'nÄ±n en uzun mesafeli aÅŸklarÄ±ndan biri Metin Hara ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± oldu. O dÃ¶nemde her ikisi de kÄ±talar arasÄ± uÃ§ak yolculuklarÄ± yaparak buluÅŸuyorlardÄ±. Lima o dÃ¶nemde sÄ±k sÄ±k TÃ¼rkiye'ye geldi. Daha sonra bu iliÅŸki sona erdi.



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