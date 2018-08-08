Tam aile oldular: Lima'nın kızlarının oyun arkadaşı

Top model Adriana Lima, bu kez yalnızca sevgilisi Metin Hara'yı değil, onun annesini, babasını ve kardeşini de ağırlıyor.
Fotoğraflar: Instagram Hara ve Lima, önceki gün Lima'nın bir arkadaşının doğum gününü kutladı. Sonra da Lima'nın evinin bahçesinde oyun oynadılar. Lima o anları sosyal medya hesabından paylaştı.Metin Hara'nın Lima'nın kızları Valentina ve Siena ile samimiyeti de dikkatlerden kaçmadı. Oyunun en küçük katılımcısı olan Hara'nın yeğeni Leo da diğer aile üyelerinden büyük alkış aldı.
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