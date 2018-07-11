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    Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

    Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda Adnan Oktar ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın ev ve işyerlerinde aramalar sürüyor.

    Fotoğraflar: Çetin AYDIN - Fırat ALKAÇ / HÜRRİYET - DHA - AA
    11.07.2018 - 08:17 | Son Güncelleme:
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    Adnan Oktar ve örgütüne operasyonNext

    Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda Adnan Oktar ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın ev ve işyerlerinde aramalar sürüyor.

    Etiketler: Çengelköy

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    Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

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