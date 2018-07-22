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    Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınanların ifadeleri

    Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınanlar, ağız birliği etmişçesine aynı şekilde savunma yaptı, Oktar gibi Atatürkçülüğe sığındı: Örgüt değil arkadaşız, husumetli olduklarımız bize iftira attı!

    Hürriyet Haber
    22.07.2018 - 08:15 | Son Güncelleme:
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    Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınanların ifadeleri Next

    Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan şüpheliler, hâkimlikte ağız birliği etmişçesine aynı ifadelerle savunma yaptı. Örgüt değil 'arkadaş grubu' olduklarını öne süren şüphelilerden bazıları ise elebaşı Adnan Oktar gibi Atatürkçü olduğunu öne sürdü. Kimisi de kendisine iftira atıldığını iddia etti. Sabah Gazetesi'den Fatih Ulaş'ın ulaştığı ifadeler şöyle:

    Etiketler: ifade , gözaltı

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