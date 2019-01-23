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Adım adım takip etti

İki TV yıldızı parti çıkışı bu ilginç sahnelerin kahramanı oldu.

BACKGRID UK 

Hürriyet Haber
23.01.2019 - 13:35 | Son Güncelleme:
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Adım adım takip ettiNext

Britanya'nın TV yıldızları dün gece önce Londra'daki O2 Arena'daki Ulusal TV Ödülleri töreninde sonra da Reign adlı gece kulübünde buluştu. Törenden sonraki partide sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Partinin sonunda ise gece kulübü çıkışında objektiflere ilginç anlar yansıdı.

BACKGRID UK

Etiketler: laura anderson , josh denzel , ÖDÜL

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