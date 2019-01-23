Adım adım takip etti

Britanya'nın TV yıldızları dün gece önce Londra'daki O2 Arena'daki Ulusal TV Ödülleri töreninde sonra da Reign adlı gece kulübünde buluştu. Törenden sonraki partide sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Partinin sonunda ise gece kulübü çıkışında objektiflere ilginç anlar yansıdı.
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