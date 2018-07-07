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Adem ve Sema'dan iddialara yanıt

Serhat Akın'ın 'Adem ve Sema birlikte' iddiasına yanıt geldi...

Hürriyet Haber
07.07.2018 - 12:01 | Son Güncelleme:
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Adem ve Semadan iddialara yanıtNext

Survivor sonrası internet üzerinden yayınlar yaparak birçok kişi tarafından izlenen eski futbolcu Serhat Akın, Survivor ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Serhat Akın, Sema ve Adem'in aşk yaşadığını söyledi

Etiketler: sena aydemir , adem kılıçcı

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