Adanalı dizisinin Pınar'ının değişimi şaşırttı

Son olarak 'İşte Benim Stilim' adlı stil yarışmasında boy gösteren Tuğçe Özbudak, bir süredir ekranlardan uzak.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu artık bambaşka biri oldu!Bir takım estetik operasyonlar geçiren 37 yaşındaki Özbudak, Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti. Oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim görenleri şaşırttı.Tuğçe Özbudak, bu fotoğrafını Az söyle, daha fazlasını yap notuyla son halini takipçilerinin beğenisine sundu.2006 yılında Aloya dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Özbudak en son 2015 yılında 'Yusuf Yusuf' sinema filminde boy gösterdi.Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Kuzey Rüzgarı, Gece Gündüz ve Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı.Bilkent Üniversitesi'nden mezun olan Tuğçe Özbudak, Eylül 2019'da Melikhan Kılıçarslan ile evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandı.