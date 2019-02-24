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Adana'da yeni lezzet: "Metrelik Adana boru kebabı

Kaburga etinin "zırh" diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan "metrelik Adana boru kebabı", farklı sunumu ve lezzetiyle kente gelen turistlerin de beğenisini kazanıyor.

AA
24.02.2019 - 14:56 | Son Güncelleme:
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Adanada yeni lezzet: Metrelik Adana boru kebabıNext

Kaburga etinin "zırh" diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan "metrelik Adana boru kebabı", farklı sunumu ve lezzetiyle talep görüyor.

Etiketler: kebap , haberler
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