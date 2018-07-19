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    Haberler >Gündem>Adana'da ilginç bina! Gören cep telefonuna sarılıyor

    Adana'da ilginç bina! Gören cep telefonuna sarılıyor

    Adana'da 2014 yılında yapımı tamamlanan 10 katlı bina kentin beton görüntüsüne karşın etrafını kaplayan sarmaşıklarla dikkat çekiyor.

    Hürriyet Haber
    19.07.2018 - 07:14 | Son Güncelleme:
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    Adanada ilginç bina Gören cep telefonuna sarılıyorNext

    Merkez Seyhan ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi’nde yer alan Mavi Bulvar üzerinde 2014 yılında yapımı tamamlanan 10 katlı Clubbahçe isimli apartman, kentin beton görüntüsüne karşın etrafını kaplayan sarmaşıklarla dikkat çekiyor. Damında terası ve yüzme havuzunun da bulunduğu binada daire fiyatları 1 milyon lirayı buluyor.

    Etiketler: Sarmaşık , apartman

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