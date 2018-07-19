Adana'da ilginç bina! Gören cep telefonuna sarılıyor

Merkez Seyhan ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi’nde yer alan Mavi Bulvar üzerinde 2014 yılında yapımı tamamlanan 10 katlı Clubbahçe isimli apartman, kentin beton görüntüsüne karşın etrafını kaplayan sarmaşıklarla dikkat çekiyor. Damında terası ve yüzme havuzunun da bulunduğu binada daire fiyatları 1 milyon lirayı buluyor.
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