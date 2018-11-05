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    Adana'da dev 'mangal park' açıldı

    Adana'da vatandaşların rahatça piknik yapabilmesi için bünyesinde tuvalet, çeşme, oyun alanı ve piknik masası bulunduran Mangalpark, Seyhan Baraj Gölü kıyısında açıldı.

    Hürriyet Haber
    05.11.2018 - 01:18 | Son Güncelleme:
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    Adanada dev mangal park açıldıNext

    Menekşe Köyü civarındaki 16 bin metrekare alana Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Mangalpark'ın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep Sözlü, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Etiketler: mangal , mangal park , son dakika

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