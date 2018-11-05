Adana'da dev 'mangal park' açıldı

Menekşe Köyü civarındaki 16 bin metrekare alana Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Mangalpark'ın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eşi Zeynep Sözlü, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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