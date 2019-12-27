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Haber Giriş: 27 Aralık 2019 - 09:42, /

Adana 4 gün felaketi yaşadı! Mezarlık sular altında kaldı

Adana’da 4 gün süren aşırı yağmur nedeniyle mezarlık sular altında kaldı. Mezarlığa gelen vatandaşlar yakınlarının kabristanlarına ulaşamadı. Cafer Mendeş isimli vatandaş, her yağmurda mezarın sular altında kaldığını, birçok mezarın sadece isimlerinin göründüğü, kimi mezarların ise çöktüğünü belirterek, "Yakınlarımızın mezarları hep bozulmuş. Mezarlığın bu halini görünce kendimizi çok kötü hissettik" dedi.

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Adana’da 4 gün süren aşırı yağmur nedeniyle mezarlık sular altında kaldı.

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Adana'da günlerdir devam eden kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde trafiği felç eden yağmur, Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Mezarlığını sular altında bıraktı.

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Bazı mezarlar aşırı yağmur nedeniyle çöktü. Bazı mezarların ise etrafına örülen duvarların yıkıldığı görüldü.

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Bazı mezarların ise etrafına örülen duvarların yıkıldığı görüldü. Sular içinde kalan mezarların sadece isim taşı görünüyor.

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Mezarlığa gelen vatandaşlar yakınlarının kabristanlarına ulaşamadı. Cafer Mendeş isimli vatandaş, her yağmurda mezarın sular altında kaldığını, birçok mezarın sadece isimlerinin göründüğü, kimi mezarların ise çöktüğünü belirterek, "Yakınlarımızın mezarları hep bozulmuş. Mezarlığın bu halini görünce kendimizi çok kötü hissettik" dedi.

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