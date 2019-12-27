Adana 4 gün felaketi yaşadı! Mezarlık sular altında kaldı

Mezarlığa gelen vatandaşlar yakınlarının kabristanlarına ulaşamadı. Cafer Mendeş isimli vatandaş, her yağmurda mezarın sular altında kaldığını, birçok mezarın sadece isimlerinin göründüğü, kimi mezarların ise çöktüğünü belirterek, "Yakınlarımızın mezarları hep bozulmuş. Mezarlığın bu halini görünce kendimizi çok kötü hissettik" dedi.