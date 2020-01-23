Adalet Bakanlığı (hakimlik- savcılık) adli yargı sınav sonuçları açıklandı!
ÖSYM, 2019 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı sınav sonuçları için hatırlatmada bulunmuştu. Takvime göre, 29 Aralık'ta gerçekleşen Adli Yargı, Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı sınavının sonuçları bugün açıklandı. Peki, hakimlik- savcılık sonuçları açıklandı nereden görüntülenir? İşte, adli yargı sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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Hakim ve savcı adaylarının gözü kulağı ÖSYM’den gelecek adli yargı sonuç açıklamasındaydı. Adli yargı sınav sonuçları açıklandı.
2019 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı), 2019-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı-Avukat), 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı), 29 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Sınavın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artmıştı. Peki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
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ÖSYM'nin daha önce duyurduğu takvime göre Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınav sonuçları 23 Ocak Perşembe günü açıklandı.
Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1000) iki katı fazlası olan 3000 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3000 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3000’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.
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İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.